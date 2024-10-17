РЭО: акция по сбору вторсырья в обмен на скидку стартовала в Архангельской области

Архангельский региональный оператор «ЭкоИнтегратор» запустил акцию «Сортируй, сдавай, экономь!». До 27 октября 2024 года жители Архангельской агломерации могут сдать пластик, стекло, металл и макулатуру и получить скидку на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Для эффективного раздельного сбора отходов (РСО) необходимо массовое экологическое просвещение и хороший экономический стимул. В Архангельске запустили первый эксперимент для вовлечения жителей в раздельный сбор отходов через скидки на услуги регоператора. За 16 килограммов отходов, отправленных на переработку, жители смогут месяц не платить за обращение с ТКО. Новые подходы и решения важны на пути к построению экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Для получения скидки с собой нужно взять квитанцию на оплату услуг за обращение с ТКО. За каждый килограмм сделают перерасчет порядка 6% от месячного платежа.

«Надеемся, что подобная акция подтолкнет многих жителей Поморья сделать первые шаги в сортировке отходов, ведь можно и нужно перерабатывать», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Прием упаковки будет проходить в формате мобильного пункта по графику, опубликованному на сайте регионального оператора. Сдать вторресурсы можно в любом количестве, без ограничений.