РЭО: абитуриенты РЭУ им. Г. В. Плеханова смогут получить дополнительные баллы благодаря олимпиаде по экологии

В Плехановской олимпиаде школьников впервые открыт профиль «Экология» — его соорганизатором выступил Российский экологический оператор. Новый профиль позволит участникам глубже разобраться в вопросах экологии, устойчивого развития и современного экологического регулирования. РЭУ им. Г. В. Плеханова входит в Консорциум «Экономика замкнутого цикла», созданный Российским экологическим оператором.

«Для нас важно, что российские школьники получают доступ к качественной олимпиадной подготовке в сфере экологии. Формирование экологической культуры, понимание принципов рационального обращения с ресурсами и отходами — это и есть основа ответственного потребления. Профиль „Экология“ поможет ребятам попробовать свои силы в реальных практических задачах, познакомит с актуальной экологической повесткой и даст возможность заработать дополнительные баллы при поступлении в университет», — пояснила гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Плехановская олимпиада проводится с 2010 года и включает девять профилей: русский язык, экономика, предпринимательство, иностранные языки, финансовая грамотность, экология, информатика, журналистика и беспилотные авиационные системы. Три направления — экономика, русский и иностранный языки — входят в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки России и дают льготы при поступлении в вуз.

«Плехановская олимпиада проводится с 2010 года. Многолетний опыт проведения олимпиады, как в головном вузе в Москве, так и на региональных площадках, а также в вузах-партнерах, что позволяет продвигать олимпиадное движение по всей России и за ее пределами. Участие в Плехановской олимпиаде позволяет раскрыть потенциал школьников и демонстрирует стремление тысяч учеников со всех уголков страны повышать уровень знаний», — отметила декан факультета Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» Валентина Дианова.

Задания экологического профиля структурированы по трем блокам:

1) Общая экология — трофические цепи, круговороты веществ, связь экологии и общества;

2) Специальная экология — экологический транспорт, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), оценка воздействия на окружающую среду, экологическое просвещение;

3) Правовые вопросы — ключевые нормативные акты, государственная экологическая политика и современные направления регулирования.

Олимпиада проходит в три этапа: регистрация (1 октября — 19 января), заочный отборочный тур (17 ноября — 26 января) и заключительный очный тур (9–31 марта). Регистрация доступна по ссылке.