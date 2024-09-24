РЭО: 997 цифровых двойников полигонов создадут в России до конца 2024 года

Российский экологический оператор построит еще 244 цифровые модели объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) до конца 2024 года. Всего до конца года для объектов размещения ТКО в России будет создано 997 цифровых двойников. Это позволит оценить остаточную вместимость полигонов.

«Цифровые двойники помогают определить реальное состояние полигонов и оставшийся их срок службы. Фиксируется целый ряд важных характеристик объектов — это площадь, объем и высота полигона, а также области, вышедшие за границы выделенного ему участка, факты обвала откосов и факты выхода фильтрата вне границ объекта. Благодаря этому мы можем зафиксировать различные нарушения на полигонах и вовремя применить меры. До конца этого года будет построено еще 244 цифровых двойника объектов размещения ТКО. Итого будет создано 997 двойников», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В России при помощи воздушного лазерного сканирования изучено 600 объектов размещения ТКО. При этом ряд объектов уже имеет несколько цифровых двойников разных лет. Для отслеживания динамики в некоторых регионах облеты проводились повторно.

Министр природных ресурсов и экология России Александр Козлов заявил, что цифровые двойники полигонов — основа корректного прогнозирования развития отрасли обращения с отходами.

«Всего в стране функционирует около 900 полигонов, из которых большая часть уже оцифрована. Раньше проблематика заключалась в том, что у нас не было объективных данных по захоронению отходов, в каком состоянии находятся полигоны, сколько отходов там можно размещать. Меньше чем за три года ситуация кардинально изменилась: изучено 600 полигонов и построено 753 цифровые модели объекта размещения ТКО», — прокомментировал министр природных ресурсов и экология России Александр Козлов.

Цифровые двойники полигонов используются для экспертизы концепций развития отрасли обращения с ТКО, которые заложены в территориальных схемах по работе с отходами. Они позволяют спрогнозировать дефицит мощностей или оценить возможность дооснащения объекта мощностями обработки и утилизации.

Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров подчеркнул, что в первую очередь изучается региональная потребность в проведении воздушного лазерного сканирования полигонов на год. В 2024 году 85 субъектов подали заявку на создание цифровых двойников. Самыми активными из года в год являются Московская, Ленинградская и Нижегородская области. Последняя третий год оформляет заявку на проведение таких работ по всем без исключения действующим полигонам, а также оказывает содействие в тестировании новых технологий — удаленному мониторингу объектов при помощи автономных квадрокоптеров, установленных в дронопорты.

Сам процесс построения 3D-модели полигонов имеет несколько этапов.

«Беспилотное воздушное судно, оборудованное проверенным лидаром, совершает облет объекта по заданному маршруту, в результате чего получается цифровое облако точек объекта, которое при наложении текстур, по сути, и является цифровым двойником полигона. Дополнительно для визуальной оценки мы проводим видеосъемку объекта и делаем фотофиксации в формате 360. После обработки всех полученных данных мы создаем ортофотоплан, ситуационные планы полигона и строим трехмерные цифровые модели полигонов, позволяющей определить его ключевые параметры. В конце также производится визуальный анализ эксплуатации объектов и делается прогноз по сроку службы», — рассказал Алексей Буров.

Он добавил, что тепловизоры и газоанализаторы, расположенные на летательных аппаратах, помогают прогнозировать тления и возгорания на полигонах и определять выделяемые вещества.

Все полученные в результате лазерного сканирования данные загружаются в информационную систему мониторинга объектов размещения ТКО. Она была создана в 2023–2024 годах для работы с итогами облетов и имеет свою нейронную сеть для обработки результатов.

Проект по созданию цифровых двойников с использованием беспилотных летательных средств стартовал в 2022 году. В 2023 году он получил государственную поддержку и стал частью федерального проекта «Стимулирование отечественного спроса на беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Участвовать в проекте могут объекты, включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), объекты, разрешенные ко временной эксплуатации по приказу Минприроды № 765, объекты, включенные в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и используемые для приема ТКО. Подать заявку на облет можно через сайт РЭО.