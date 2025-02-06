РЭО: 95 единиц спецтехники поставили в ДНР за 2 года

Российский экологический оператор безвозмездно передал в Донецкую Народную Республику 95 единиц специализированной техники для обращения с ТКО и 7226 контейнеров и бункеров за 2023−2024 годы.

«За два года РЭО поставил в ДНР 95 мусоровозов и 7226 контейнеров. Вся переданная техника и контейнеры активно используется Республикой. РЭО помогает регионам закрыть потребность в спецтехнике, контейнерах и бункерах с 2023 года в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Все переданное имущество в полном объеме эксплуатируется региональным оператором ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ», который приступил к деятельности на всей территории ДНР с 1 июля 2024 года.

Регоператор создал 7 филиалов на территории ДНР. За 6 месяцев работы было вывезено порядка 343 тысяч тонн ТКО. Большая часть техники, полученной от РЭО, используется на территории городского округа Донецк, еще 37 единиц распределены по 13 городским и муниципальным округам. Контейнеры и бункеры расставлены на территории 18 городов и районов региона.

«Регионы постепенно осуществляют переход на российские стандарты обращения с ТКО, в ДНР уже полгода работает региональный оператор ГУП „ДОНСНАБКОМПЛЕКТ“. Безвозмездная передача и обновление парка специализированной техники для обращения с ТКО и контейнерно-бункерного парка способствует развитию системы обращения с ТКО и повышению качества экологических услуг на территории новых регионов, а также позволяет не допустить срывов вывоза ТКО и образования навалов», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

С учетом дополнительной потребности ДНРв специализированной технике для обращения с ТКО и контейнерах регионом в декабре 2024 года утверждены соответствующие дорожные карты по обеспеченности транспортными средствами, контейнерными площадками и контейнерами.

Ранее, в 2022 году, РЭО закупил и передал городской администрации Мариуполя специализированную технику для обращения с ТКО, контейнеры и бункеры.