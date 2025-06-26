РЭО: 9 тысяч км дорог построили за год с использованием вторсырья

В 2024 году в России использовали почти 5,5 млн тонн вторичного сырья из отходов при строительстве автомобильных дорог.

«Дорожная отрасль очень перспективна для применения вторичных ресурсов, особенно учитывая масштабы строительства в этой сфере. В 2024 году в России построили почти 9 тысяч км дорог с применением вторсырья. Покрытием для дорог становятся золошлаковые смеси, резиновая крошка из шин и другое сырье

из отходов», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Развитие этого направления — одна из важных составляющих отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 годы».

В рамках реализации отраслевой программы РЭО совместно с Росавтодором и Российским дорожным научно-исследовательским институтом (ФАУ «РОСДОРНИИ») разработали проект методики по учету вторичных ресурсов в дорожной отрасли. Первая апробация показала высокий потенциал использования таких материалов при строительстве, ремонте и содержании дорог.

В качестве вторичного сырья, которое используется при строительстве дорог, используют асфальтобетонный гранулят, металлургические шлаки, золошлаковые смеси, резиновую крошку, вторичные щебеночно-песчано-гравийные, щебеночно-песчаные и гравийно-песчаные смеси, щебни и вторичные грунты. Все эти материалы также применяют при реконструкции и капитальном ремонте.