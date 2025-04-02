РЭО: 9 регионов не передают данные весового контроля во ФГИС УТКО

Еврейская автономная область, Забайкальский край, Костромская и Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Республики Алтай, Дагестан, Ингушетия и Тыва вошли в число регионов, у которых полностью отсутствует передача данных с постов весового контроля в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Они рискуют остаться без корректных данных объема образования отходов.

Первичный срок размещения данных установлен приказом Минприроды России № 919 — до 31 декабря 2023 года. По поручению заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева от 28 октября 2024 года для передачи данных в систему был установлен новый срок — 28 декабря 2024 года. В рамках работы штаба срок был продлен до 1 февраля 2025 года.

«Все 9 регионов трижды нарушили сроки и не настроили передачу данных ни в каком объеме. Без информации об объеме отходов, которые поступают на объекты ТКО, невозможно корректно формировать балансовые показатели по каждому субъекту РФ, что необходимо для сверки отчетности по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла», подаваемой субъектами Российской Федерации», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Во ФГИС УТКО внесена информация о 1345 действующих объектах обращения с ТКО в российских регионах. Передачу данных с постов весового контроля настроили 44%, или 592 объекта.

Согласно Единым требованиям к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1657, в случае, если на объектах не установлены весы, передающие в автоматическом режиме данные во ФГИС УТКО, то такие объекты до 1 января 2026 года могут обеспечить ввод данных в ручном режиме.