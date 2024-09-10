РЭО: 9 регионов не провели орнитологические исследования вблизи объектов ТКО

Кабардино-Балкария, Республики Алтай, Ингушетия, Тыва, Хакасия, Тульская область, Хабаровский край, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ не провели обязательные исследования объектов в шестой подзоне приаэродромной территории на предмет скопления птиц. Итоги орнитологических исследований представил Российский экологический оператор на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

«Орнитологические исследования для выявления опасных скоплений птиц вблизи полигонов должны были быть проведены до 1 сентября. Всего таких объектов 182 в 62 регионах. По 116 из них заключены договоры или уже проведены обследования, еще 14 объектов прекратили прием потока твердых коммунальных отходов (ТКО), по 52 объектам отсутствует какая-либо информация о проведении обследований, они находятся в красной зоне. Это Кабардино-Балкария, Республики Алтай, Ингушетия, Тыва, Хакасия, Тульская область, Хабаровский край, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы должны взаимодействовать с владельцами объектов, чтобы соответствующие договоры были заключены. Если до владельцев не получается достучаться, то необходимо подключать к этой работе прокуратуру», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО создал критерии для определения красной и желтой зоны. Прежде всего, в красную зону попадают те регионы, у которых не проведены обследования по объектам, либо большая доля не проведенных обследований и в которых расположены крупные объекты в шестой подзоне приаэродромной территории. В частности, это регионы, где более 10% ТКО направляется на такие объекты и исследования по этим объектам не проводились.

«РЭО проводит анализ объектов в шестой подзоне приаэродромной территории, начиная с создания федеральной схемы, и уделяет этому особое внимание. Мы составили реестр объектов, которые находятся в шестых подзонах, сверили этот реестр с Росавиацией. Всего в России 182, условно назову, легальных объекта и 65 свалок, это и несанкционированные свалки, и ПВН (пункты временного накопления ТКО), которые находятся в шестой подзоне. Разбили эту информацию по аэродромам различного назначения, 167 объектов находятся поблизости от гражданских аэродромов, другие объекты рядом с аэродромами экспериментальной авиации, аэродромами Минобороны. Такую же информацию имеем и в разрезе федеральных округов, и субъектов Российской Федерации», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Он подчеркнул, что эти сведения РЭО многократно направлял и в регионы, и владельцам объектов.