РЭО: 83 тысячи км сельскохозяйственной пленки произвели из вторсырья в 2025 году

Предприятие «СУМР-17» выпустило около 83 тысяч километров однолетней бахчевой укрывной пленки, полностью изготовленной из переработанного полиэтилена. Такая пленка используется аграриями для выращивания бахчевых культур и защиты посевов. Производство ведется по технологии полного цикла переработки, что позволяет существенно снижать нагрузку на окружающую среду. Компания входит в реестр утилизаторов. В РЭО подчеркнули, что развитие таких предприятий способствует достижению целей национальной системы обращения с отходами.

Работа предприятия напрямую связана с целями РЭО по увеличению доли вторичных ресурсов в экономике. Для этого были утверждены отраслевые программы, направленные на расширение использования вторсырья в технологических цепочках. Подобные проекты РЭО рассматривает как примеры успешной реализации принципов экономики замкнутого цикла.

«Повышение спроса на продукцию из вторичного сырья — важная часть наших отраслевых программ. Чем больше переработанного сырья возвращается в производство, тем устойчивее становится вся отрасль. СУМР-17» демонстрирует, как переработка может становиться основой устойчивого производства, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Благодаря включению предприятия в реестр утилизаторов в 2024 году и прохождению проверки Росприроднадзора и РЭО, рынок получает прозрачный и экологически ответственный продукт, который помогает снижать нагрузку на окружающую среду».

Предприятие изготавливает однолетнюю бахчевую пленку, полностью основанную на переработанном полиэтилене. За сезон производится около 1000 тонн продукции — объем ежегодно растет примерно на 10%. Один рулон в среднем содержит 3000 метров пленки, и каждая фура готовой продукции вмещает около 550 рулонов, что соответствует 1660 погонным километрам. Совокупный сезонный выпуск — порядка 83 тысяч километров пленки.

«СУМР-17» реализует полный цикл переработки полиэтиленовых отходов: от сортировки и промывки до грануляции и выпуска готовой продукции. На предприятии работает собственная лаборатория контроля качества, используется замкнутый цикл водооборота, действует линия компаундирования, а также установлены однослойные, трехслойные и широкоформатные экструзионные линии. Дилерская сеть предприятия охватывает регионы от Поволжья и Алтая до Крыма и новых субъектов РФ», — подчеркнули в пресс-службе РЭ О.

Компания также развивает собственную инфраструктуру для бесперебойной работы: механический цех, ремонтные бригады, парк грузового транспорта, складской терминал и газопоршневые электростанции, покрывающие до 80% потребностей в электроэнергии.

«Наша организация в отличие от производителей продукции из первичного сырья помогает сохранить экологию нашей страны и сократить объем мусора в регионах, — указал представитель компании „СУМР-17“ Александр Бугров. — Расширенная ответственность производителей является частью системы разумного потребления, направленной на снижение экологического вреда от пластикового мусора и аналогичных отходов. Создание реестра утилизаторов дает новый толчок в развитии целого комплекса взаимосвязанных действий государства и производителей, направленных на минимизацию негативного воздействия отходов на окружающую среду».