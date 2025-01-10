РЭО: 80 утилизаторов вошли в реестр РОП

В 2024 году в реестр утилизаторов вошло 80 компаний, прошедших проверку документов и мощностей, осуществляемых при участии специалистов Российского экологического оператора. Реестр создан в рамках обновления механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Согласно правилам РОП, компании должны сами обеспечить утилизацию отходов от своих товаров, заказав такую услугу у проверенных утилизаторов или уплатив экосбор.

«В 2024 году заработал реестр утилизаторов. Только с этими утилизаторами из реестра можно заключать прямые договоры в рамках системы РОП. Сейчас в нем 80 утилизаторов. Количество компаний в реестре пока не большое, хотя заявок мы получаем достаточное количество. Фактически Правительство наделило РЭО полномочиями совместной с Росприроднадзором проверки утилизаторов — оценивать реальные мощности по утилизации, фактическое производство товаров из отходов или вторсырья. Только после аудита документов и выезда на площадку мы совместно с Росприроднадзором принимаем решение, включать или не включать утилизатора в реестр. И, к сожалению, далеко не все компании во время документарных и выездных проверок смогли подтвердить заявленные мощности», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В помощь бизнесу РЭО разработал Конвертер кодов товаров и отходов. Он помогает при соотнесении видов товаров, подлежащих утилизации, видов отходов и видов полученной из таких отходов продукции, которые могут быть произведены в результате утилизации.

РЭО и Росприроднадзор проводили семинары и вебинары для заинтересованных лиц, подготовили рекомендации по заполнению заявления и содержанию прикладываемых документов. Это заметно улучшило качество подготовки документов для включения в реестр», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

По существующему законодательству переработчики могут оказывать услуги производителям и импортерам товаров по выполнению нормативов утилизации в рамках РОП и предоставлять соответствующие акты только с момента включения в реестр.