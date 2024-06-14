РЭО: 8 человек в день присоединяются к раздельному сбору отходов в Ульяновске

В Ульяновске 3200 пользователей присоединились к мобильному приложению «ВторПлюс» за 2023 год. Таким образом благодаря удобному сервису в раздельный сбор отходов (РСО) ежедневно включаются 8 человек.

«Развитие технологий играет важную роль в решении проблемы отходов, повышая эффективность процессов, создавая новые способы обработки и утилизации отходов. Мы видим, что цифровизация отрасли приводит к созданию новых рабочих мест, стимулированию инноваций и развитию новых рынков, а создание специализированных и удобных приложений для населения способствует формированию экологически ответственного общества», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Приложение «ВторПлюс» было запущено в 2019 году крупным поволжским заготовителем вторичных ресурсов компанией ООО «Пластресурс», которая ежемесячно передает на переработку порядка 1500 тонн материалов.

Приложение предназначено для вовлечения в РСО как организаций, так и обычных граждан, с поощрением пользователей баллами за каждый сданный пакет вторичных ресурсов. Эти баллы могут быть использованы для перевода на карты или бонусные счета магазинов-партнеров. Помимо этого, пользователи получают денежное вознаграждение за самостоятельный привоз на склад своих вторичных ресурсов, а также могут сменить роль на курьера и забрать по пути ресурсы соседей.

В приложении есть удобная инструкция по предварительной сортировке отходов и возможность подачи заявок на сдачу подготовленных вторичных ресурсов курьеру. Зарегистрированные курьеры забирают и доставляют в сортировочный центр около 25 видов вторсырья.

«За 2023 год сервис собрал более 53 000 заявок, а общее число пользователей у Ульяновске, Чебоксарах и Йошкар-Оле превысило 18 000 человек, что говорит о большой популярности идеи раздельного сбора отходов среди населения. Мы видим, как современные технологии дополняют привычную инфраструктуру и создают систему дополнительной мотивации. Отмечу также, что компания „Пластресурс“ не планирует останавливаться и уже готовит к запуску линию по переработке полимеров, а также расширение на Казань, Самару, Тольятти и Нижний Новгород», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.