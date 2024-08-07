РЭО: 76 полигонов рискуют не успеть провести орнитологическое исследование к 1 сентября

Орнитологические исследования, которые позволят выявить опасные скопления птиц вблизи полигонов, должны быть проведены до 1 сентября на 180 объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Из них 76 еще не заключили договоры на орнитологию и рискуют не успеть в срок.

«Специалисты Российского экологического оператора приняли участие в совещании рабочей группы по мерам защиты объектов по обращению с ТКО от привлечения

и массового скопления птиц. Совещание прошло 30 июля в Генпрокуратуре РФ. Все объекты, которые входят в 6-ю подзону приаэродромной территории, должны сделать орнитологию до 1 сентября. РЭО согласовал перечень таких объектов с Росавиацией, всего их 180. Заключили договор на проведение орнитологического исследования не менее 104 объектов, остальные рискуют не успеть провести орнитологию», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Объекты находятся в 62 регионах. Перечень сформирован с учетом данных территориальных схем обращения с отходами, ФГИС УТКО и государственного реестра аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации.

Контроль состояния полигонов по количеству птиц необходимо проводить с использованием беспилотников.

«Кроме того, 12 регионов эксплуатируют свалки на расстоянии менее 15 километров от аэродромов. Всего выполнить орнитологические исследования должны на 66 свалках, при этом только 8 из них заключили договоры на исследования. Проблема может заключаться в том, что не менее 90% свалок ТКО расположены на труднодоступных территориях», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

По словам директора Ассоциации содействия ЭЗЦ «Ресурс» Валерии Гулимовой, орнитологические обследования, как способ смягчения территориальных запретов для функционирования объектов системы обращения с отходами вокруг аэродромов, были приняты с учетом обращений самих компаний.

«Наша ассоциация принимала в этом процессе непосредственное участие, потому что в приаэродромных зонах сосредоточены большие пространства и много объектов. Добросовестные участники рынка — те, кто вкладывает средства в технологии и технику, имеет договоры на обследование для подтверждения ответственного ведения деятельности, — должны быть в более выгодном положении, чем недобросовестные. И таких компаний много», — говорит Валерия Гулимова.

Однако регионам проблематично снизить риски со стороны тех объектов, которые еще не запустили даже договорный процесс, чтобы пройти необходимое обследование.

«Если это объект территориальной схемы, и у него проблемы — весь регион станет заложником. Деятельность ведется, гарантии потоков и доход объект имеет, но не выполняет правила и требования, и тем самым подвергает опасности жизни людей и критике всю отрасль. Мы продвигаем идею регуляторных договоров, которая позволит регионам иметь больше инструментов воздействия на объекты в рамках территориальной схемы. В этом случае регион сможет воздействовать на любого участника системы обращения с отходами напрямую», — добавила Валерия Гулимова.

В июне 2024 года был расширен перечень институтов, которые делают орнитологическое заключение. В него вошли ФГБУ «ВНИИ охраны окружающей среды» (ВНИИ Экологии); ФГБУ науки Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН); ФГБУ науки Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН; ФГБУ науки Зоологический институт РАН; ФГБУ высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет»; ФГБУ высшего образования «Воронежский государственный университет».

Требование об орнитологическом исследовании изложено в постановлении Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 № 1460. Подтверждение безопасности объекта будет выдаваться специализированными орнитологическим институтами, отобранными Правительством.