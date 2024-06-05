РЭО: 6,1 млн тонн отходов начали утилизировать ежегодно с начала мусорной реформы

С 2019 года в России было запущено 6,1 млн тонн мощностей по утилизации отходов, что позволило сохранить первичные ресурсы и снизить нагрузку на окружающую среду.

«За 5 лет доля утилизации отходов выросла более чем в 6 раз — с 2% до 13%. Достичь таких показателей удалось благодаря созданию новых мощностей в рамках реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая стартовала в 2019 году. Мощность утилизации всех введенных за эти годы объектов составила 6,1 млн тонн. При этом до реформы их было всего 1,4 млн тонн. Таких показателей удалось достичь благодаря созданию 250 объектов инфраструктуры», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Наиболее ярким примером сохранения первичных ресурсов за счет применения вторсырья в новой продукции является использование макулатуры. По данным Лиги переработчиков макулатуры, 1 тонна переработанных бумажных отходов способна сохранить более 20 деревьев или около 4 кубических метров древесины. Ежегодно в России перерабатывается примерно 4,1 млн тонн макулатуры. Таким образом, экономия первичных ресурсов составляет более 16 млн кубических метров древесины, что позволяет сохранить 80 млн деревьев.

С 2019 по 2023 год было построено 65 объектов утилизации. Всего же с начала реализации проекта построено 250 объектов инфраструктуры по обработке, утилизации и размещению ТКО. Доля отходов, направленных на захоронение, снизилась до 80,5%.

В 2022 году Правительство утвердило отраслевые программы применения вторичных ресурсов и вторичного сырья в промышленном производстве, в сфере сельского хозяйства, в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. До 2030 года довести уровень использования вторичного сырья в России необходимо до 25%.