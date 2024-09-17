РЭО: 60% россиян заметили улучшения в сфере обращения с отходами

Российский экологический оператор провел социологическое исследование для оценки гражданами состояния отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Опрос показал, что 60,7% опрошенных отмечают какие-либо улучшения в сфере обращения с ТКО за последние два года.

«В мае этого года по заказу РЭО было проведено социологическое исследование, направленное на контроль эффективности реализуемых мер в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Методом опроса был проведен анализ отношения россиян к проводимой реформе, выявлена оценка их уровня информированности. В целом исследование позволило провести комплексный анализ состояния отрасли обращения с ТКО, раздельном сборе и просветительской работе в субъектах Российской Федерации и федеральных округах. Также важно было оценить культуру обращения с ТКО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Согласно опросу, более половины опрошенных (60,7%) отмечают какие-либо улучшения в сфере обращения с ТКО за последние 2 года (35,6% — «да, скорее произошли», 25,1% — «да произошли»). Чаще так отвечают жители сельской местности, а также опрошенные из Центрального, Приволжского, Уральского федеральных округов.

«Будущее нашей планеты зависит от того, насколько эффективно мы сможем управлять ресурсами и сокращать количество отходов. Мониторинг проблем в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами позволяет выявить узкие места и оперативно предложить решения на заседаниях рабочей группы, которые теперь проходят еженедельно на базе Минприроды РФ. Также важно образование и просвещение населения в вопросах экологии, а также необходимость внедрения инновационных технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Все это способствует эффективному управлению отходами и улучшению экологической ситуации в регионах в нашей стране», — отметил председатель Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии ТПП РФ, депутат Госдумы Андрей Луговой.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов назвал повышение осведомленности россиян важнейшей идеологической задачей при реализации реформы.

«Я в целом осторожно отношусь ко всякого рода экологическим опросам граждан. Там есть целый ряд методологических ловушек, которые надо учитывать, и которые зачастую искажают реальную ситуацию. Практика это доказала. В целом реформа принята населением, это очевидно. Мы наблюдаем и активность людей, вовлеченных в раздельный сбор, особенно в городах. При этом, конечно, надо подчеркнуть, что повышение осведомленности граждан является важнейшей идеологической задачей при реализации реформы чистоты. Также важно обеспечивать мониторинг проблематики и оперативно на нее реагировать. Мы видим, что фокус обращений граждан сегодня направлен на состояние контейнерных площадок. Я называю их „лицом реформы“. Кстати, разбор сложных вопросов сейчас проходит в еженедельном штабе при участии ППК РЭО и Минприроды», — подчеркнул Исмаилов.

Среди россиян высокий уровень информированности о просветительской работе в сфере обращения с ТКО: 28,1% слышали об образовательных мероприятиях, 55,5% — о волонтерских акциях, направленных на повышение уровня экологической культуры. При этом о подобных мероприятиях и акциях 71,1% и 43,4% не слышали.

В большей степени охвачены акциями, направленными на повышения уровня экологической культуры, молодые люди до 24 лет: представители данной категории проявляют большую информированность и чаще принимают личное участие в подобных мероприятиях.

Чаще знают об акциях, но не принимают участие, люди старше 55 лет. Несколько ниже уровень информированности о просветительских мероприятиях и акциях среди людей в возрасте от 25 до 44 лет и жителей сельской местности.

В территориальном разрезе меньшую информированность по обоим критериям демонстрируют опрошенные из ЦФО, Южного федерального округа, а также жители новых территорий.

Телефонный опрос проводился среди граждан России старше 18 лет, проживающих в 89 субъектах Российской Федерации. В нем приняли участие 8906 человек.