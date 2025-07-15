РЭО: 59 мусоровозов впервые поставили в российские регионы по программе льготного лизинга

Иркутская, Курская, Тверская, Тамбовская, Челябинская области, Республика Башкортостан, а также Краснодарский и Пермский края получили новую технику для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Мусоровозы были поставлены в регионы по программе льготного лизинга от Минприроды России, Российского экологического оператора и АО «Росагролизинг».

Она заработала 28 апреля 2025 года. Программа распространяется на такую технику, как бункеровозы, мусоровозы, самосвалы (ломовозы и мультилифты). Больше об условиях лизинга и требованиях к заявке можно узнать на сайтах РЭО и АО «Росагролизинг».

«Мы расширяем возможности для обновления парка мусоровозов. С 2025 года впервые в этой сфере запущен механизм льготного лизинга. Эта программа является важным инструментом модернизации отрасли обращения с отходами. Современные мусоровозы — основа для обеспечения своевременного вывоза твердых коммунальных отходов и улучшения санитарной обстановки в населенных пунктах», — отметил Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев.

Программа позволяет региональным операторам по обращению с ТКО обновлять парк мусоровозов со значительным снижением финансовой нагрузки благодаря льготной ставке и комфортным условиям договора. Всего с момента запуска программы поступило 113 заявок из 26 регионов на закупку 649 машин.

«Поставка 59 мусоровозов в регионы по льготной программе — это практический вклад в повышение эффективности системы обращения с отходами, — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Наша программа льготного лизинга дает возможность региональным операторам по всей России обновлять свой автопарк, повышая надежность и экологичность предоставляемых населению услуг».

Поставленная техника послужит для усиления парка региональных операторов ТКО.

АО «Росагролизинг» продолжает прием заявок на льготный лизинг специализированной техники.