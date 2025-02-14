РЭО: 5 комплексных объектов ТКО построят в Петербурге и Ленобласти

Пять комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) построят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил детали инвестиционных проектов с вице-губернатором Санкт-Петербурга Алексеем Корабельниковым и вице-губернатором Ленинградской области, председателем комитета правопорядка и безопасности Михаилом Ильиным.

«РЭО продолжает совместную с Петербургом и Ленобластью работу по созданию инфраструктуры ТКО в рамках единой концепции для двух регионов. Планируется строительство пяти современных КПО, которые будут принимать отходы обоих субъектов, и позволят достичь показателей нацпроекта, включая 100% обработку ТКО, снижение захоронения отходов в два раза и вовлечение вторсырья в оборот. Обсудили детали дорожных карт с вице-губернаторами субъектов РФ. РЭО готов оказать проектам всестороннюю поддержку на федеральном уровне», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев по итогам рабочего визита в Санкт-Петербург и Ленобласть.

Глава РЭО и вице-губернатор Петербурга также обсудили на встрече возможность развития на территории города бизнес-кластера, ориентированного на переработку вторичных ресурсов.

Один из объектов уже активно строится в Выборгском районе Ленинградской области. Это предприятие полного цикла КПО «Островский». Оно сможет принимать на обработку 600 тысяч тонн ТКО в год. Финансирование строительства в размере 14,606 млрд рублей предоставлено в виде льготного займа из средств от выпуска облигаций РЭО.

Кроме того, в 2024 году при финансовой поддержке РЭО в Санкт-Петербурге заработал первый современный комплекс по переработке отходов — КПО «Волхонка» мощностью 600 тысяч тонн в год. Стоимость проекта составила 8,7 млрд рублей, около 50% из которых со стороны РЭО.

В Ленобласти в прошедшем году также ввели в эксплуатацию новый объект — КПО «Кингисепп» мощностью обработки 300 тысяч тонн. Примечательно, что оборудование на объекте отечественного производства. Оно способно принимать поток ТКО из восьми районов региона. РЭО вложил в проект 2,9 млрд рублей, общий объем инвестиций составил 4 млрд рублей.