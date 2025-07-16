РЭО: 46 регионов начали планировать организацию обращения с отходами в электронной системе

С 1 января 2025 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 775, которое утвердило новый порядок разработки территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами (терсхемы).

Они описывают, как надо вести деятельность по обращению с отходами, включая их сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение. Теперь регионы должны формировать и вести терсхемы преимущественно в электронном виде — в своих системах или в федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО). 46 субъектов уже начали работать по новым правилам.

«Российский экологический оператор проводит экспертизу терсхем и проверяет, достаточно ли объектов размещения и переработки отходов, насколько обоснованы планируемые мощности и местоположение объектов, позволяет ли схема достигать целевых показателей федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, — сказала генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Новые правила позволяют повысить прозрачность системы, улучшить качество экспертизы и согласования терсхем, упростить процесс их подготовки. Благодаря единому стандарту данные станут сопоставимыми, что поможет принимать более обоснованные решения“.

В список вошли Башкортостан, Бурятия, Коми, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Калужская области, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская области, Пермский край, Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Ненецкий автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Крым.

Обновленный порядок требует, чтобы каждая схема состояла из двух частей — текстового документа и электронной версии. Первая часть содержит основные сведения об обращении с отходами в регионе: сколько мусора образуется, куда они вывозятся, какие объекты используются, какие планируют построить и каков прогноз по объемам. Электронная модель схемы — цифровое отображение всей этой информации, которое можно вести прямо в федеральной системе учета отходов.

Также утвержден единый стандарт: что именно должно быть в схеме и как эта информация должна быть представлена. Схемы регионов будут выглядеть одинаково, их будет проще сравнивать и анализировать, например, при проверках, расчетах тарифов или планировании новых объектов.

Изменения касаются и процедуры общественных обсуждений. Теперь она также проходит в цифровом формате. 12 регионов уже провели такие общественные обсуждения: Владимирская, Волгоградская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Приморский край, Волгоградская область, Красноярский край, Крым, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская область, Башкортостан.

Общественные обсуждения при рассмотрении территориальных схем помогают заранее выявить возможные проблемы, учесть интересы разных групп населения. Это повышает доверие к схемам и помогает находить более взвешенные и эффективные решения, напрямую влияющие на качество жизни людей.