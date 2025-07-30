РЭО: 35 предприятий перешли на переработку органических отходов в промышленных масштабах

Предприятия в 17 регионах страны уже внедрили технологии промышленной переработки органических отходов. Общая масса органических отходов, направленная на компостирование в 2024 году, превысила отметку в 2 миллиона тонн.

«Компостирование — ключ к решению проблемы по снижению объема отходов, направляемых на полигоны, и вовлечению вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Там, где внедрена технология, полигоны принимают на 50% меньше отходов. Наша задача — масштабировать этот опыт. Это критически важно для достижения целей нацпроекта, — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Если удастся поддержать регионы (через программы модернизации, как рекомендует РЭО, и стимулирование спроса на компост), отрасль получит шанс на прорыв. Тогда тонны органики, вместо того чтобы отправляться на полигоны, станут ценным ресурсом для озеленения городов и восстановления почв, создавая новые рабочие места и экономику замкнутого цикла».

На мусоросортировочной линии в Набережных Челнах почти 60% отходов превращаются в технические грунты. В подмосковном КПО «Север» из 190 тысяч тонн отходов ежегодно производят компост, перерабатывая 47% поступающего сырья. Небольшое предприятие «Форум» в Калужской области мощностью 40 тысяч тонн достигло 50% переработки благодаря фокусу на органике.

Опыт этих 35 проектов показывает: интеграция компостирования в технологическую цепочку сокращает объемы захоронения на треть. Кроме того, прорыв стал возможен благодаря автоматизации сортировочных линий и росту доли отечественного оборудования — с 48% в 2023 до 53% в 2024. Это создает основу для технологической независимости и снижения затрат на модернизацию, добавил Денис Буцаев.

Успехи лидеров в Московской области, Татарстане, Калужской области и Удмуртии задают мощный вектор. Потенциал для запуска новых линий по переработке органики есть во многих регионах, включая те, где уже внедрен раздельный сбор.