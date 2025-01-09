РЭО: 35 концессий планируется заключить в сфере обращения с ТКО в 2025 году

При поддержке Российского экологического оператора в 2025 году будут заключены как минимум 35 концессионных соглашений, в рамках которых в 18 субъектах РФ будут созданы объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Мощность обработки на объектах составит 4,11 млн тонн в год.

«Формат государственно-частного партнерства (ГЧП) зарекомендовал себя как инструмент создания инфраструктуры ТКО в российских регионах. Чтобы проект смог получить финансирование, концессия должна отвечать определенным требованиям. В связи с этим РЭО предоставляет регионам методологическое сопровождение — помогает правильно составить соглашение, проверяет финансовые модели проектов. В 2024 году мы оказали содействие 8 субъектам РФ, а в 2025 году их будет в 2 раза больше — 18 субъектов. Общая сумма инвестиций по концессиям в 2025 году составит более 100 млрд рублей. Рассчитываем на плодотворную работу, результатом которой станет снижение захоронения отходов на полигонах, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья в рамках формирования экономики замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Мощность создаваемых объектов в рамках концессий, которые будут заключены в 18 субъектах РФ в 2025 году, составит 4,11 млн тонн в год — по обработке, 2,12 млн тонн в год — по утилизации, 3,54 млн тонн в год — по захоронению.

В 2024 году РЭО оказал содействие в структурировании и заключении 15 концессионных соглашений 8 субъектам РФ. Это Республика Крым, Краснодарский, Хабаровский края, Воронежская, Новосибирская, Самарская, Тамбовская области, Ямало-Ненецкий АО. Инвестиции в создание объектов составили более 44,4 млрд рублей. Мощность создаваемых по концессионным соглашениям объектов составит 1,6 млн тонн в год — по обработке, 0,53 млн тонн в год — по утилизации, 1,8 млн тонн в год — по захоронению.