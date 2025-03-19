РЭО: 312 мусоровозов оптимизировали маршруты в Самаре для более эффективного вывоза отходов

Региональный оператор скорректировал график вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в Самарской области, что позволило уменьшить количество навалов на контейнерных площадках. Организация оптимизировала работу после того, как ситуацию с вывозом ТКО взял на контроль Российский экологический оператор.

Сейчас для вывоза отходов используется 312 мусоровозов, которые ежедневно вывозят отходы с 21 695 контейнерных площадок.

«Сейчас большинство жалоб, которые мы получаем в сервис „РЭО Радар“, обрабатывается день-в-день. При этом навалов сообщения, как правило, не касаются, чаще присылают фотографии просто заполненных, но не переполненных, баков. Избежать навалов удалось благодаря тому, что регоператор скорректировал график вывоза и стал выпускать мусоровозы в более ранее время», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее глава РЭО и руководство Самарской области подписали соглашение, направленное на эффективную работу регоператора по обращению с ТКО. РЭО взял на контроль деятельность АО «Экология». Проблемы с вывозом ТКО в Самарской области фиксировались начиная с середины 2024 года.