РЭО: 311 заводов по обработке и утилизации отходов построили в России с 2019 года

С 2019 года в России введено в эксплуатацию 311 объектов по обработке и утилизации, обезвреживанию и захоронению бытовых отходов (ТКО). Новые комплексы появились в 74 регионах, их совокупная мощность по обработке отходов составляет 24 млн тонн в год, по утилизации обезвреживанию — почти 8 млн тонн в год.

«Благодаря поддержке Правительства у РЭО есть целый арсенал финансовых инструментов, которые помогают регионам строить объекты по обращению с отходами. К примеру, с помощью выпуска облигаций 75 млрд рублей направлены на строительство предприятий мощностью 6,4 млн тонн в год. При этом одна из ключевых форм создания новых предприятий в отрасли — государственно‑частное партнерство (концессии). В рамках таких концессий в стране уже создано 10,2 млн тонн мощностей по обращению с отходами в 50 регионах. Общий объем инвестиций в эти проекты составил почти 267 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе РЭО.

Отраслевые меры поддержки и новые механизмы финансирования ускорили ввод мощностей и снизили нагрузку на бюджеты регионов. Благодаря этим инструментам регионы получают возможность строить инфраструктуру обращения с отходами без тарифной нагрузки для населения.

«Надо все-таки предметно подходить к этой дискуссии. Факты говорят сами за себя: более 300 объектов обращения с отходами уже построено, наводится порядок с контейнерными площадками. С недобросовестными регоператорами сегодня разговор короткий, — сказал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. — При этом надо сказать, что никто сложности в отрасли не отрицает — они открыто звучат на общероссийских штабах. Федеральный центр слышит запрос регионов на решение проблемных вопросов и корректирует нормативку — сегодня этот диалог выстроен».

За 6 лет реформирования системы обращения с ТКО произошло множество позитивных изменений, считает руководитель общественной организации «Зеленый Фонд» Олег Иванов. «За 6 лет реформирования системы обращения с ТКО произошло множество позитивных изменений. Пожалуй, главное из них — реальную ценность обрели вторичные материальные ресурсы, которые стали основой создания целой новой отрасли переработки отходов в конечную полезную продукцию. Безусловно, самой видимой частью реформы все еще являются недоработки на местах в конкретных регионах. Именно на таких примерах строится критика реформы в целом», — считает Иванов.