РЭО: 30 вузов открыли приемную кампанию по направлению экологии

Началась приемная кампания в вузах Консорциума Российского экологического оператора. Поступить можно как на бакалавриат, так и в магистратуру по направлениям экологии, обращения с отходами, экономики замкнутого цикла и ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление). Обучение открывает выпускникам путь к работе в промышленных и управленческих структурах, связанных с зеленой темой.

«Формирование новых профессиональных команд — ключевой шаг для перехода к экономике замкнутого цикла. Совместно с университетами мы готовим специалистов, которые будут внедрять экологичные решения, управлять отходами, развивать просвещение и снижать нагрузку на природу. Это инвестиция в устойчивое будущее», — отметила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Особое внимание в этом году уделено программе бакалавриата «Экология и экономика природопользования» в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. Она создана совместно с РЭО. В 2025 году на нее выделено 39 бюджетных мест. В университете также идет набор на магистерские направления «ESG-трансформация предприятий», «Зеленая экономика» и «Управление природными ресурсами».

В числе вузов, ведущих набор на магистратуру с участием РЭО, — НИТУ МИСИС с программами «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» и «Управление природоохранными инновациями», а также РУДН с программой «Зеленая экономика и устойчивое развитие предприятий».

Программы были разработаны в рамках деятельности Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. В него входят более 50 организаций. Среди них — ведущие университеты, научные центры и промышленные предприятия.

Каталог всех актуальных программ размещен по ссылке.