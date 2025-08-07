РЭО: 30 регионов обновят нормативы ТКО до конца года

«Нормативы ТКО — это один из ключевых документов для всей системы обращения с отходами. Именно на их основе рассчитываются тарифы. Если нормативы завышены или устарели, жители могут платить некорректную сумму

за услугу по обращению с отходами, — пояснила генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.— Замеры — это простой и точный способ понять, сколько отходов накапливается на самом деле, и сделать тарифы максимально справедливыми. Именно поэтому так важно, чтобы регионы регулярно актуализировали данные и переходили на расчеты по фактическим объемам».

Измерения количества ТКО сейчас проводят 19 субъектов РФ — Москва, Амурская, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Сахалинская, Тверская области, Алтайский, Забайкальский края, Калмыкия, Коми, Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ, Донецкая Народная Республика.

Планируют проведение замеров и уже готовятся к определению подрядчиков для этих работ 11 субъектов — Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Магаданская, Омская, Тамбовская, Тульская области, Краснодарский край, Адыгея, Мордовия, Чечня.

Замеры проходят на специально отобранных контейнерных площадках. Отходы взвешивают, учитывают их плотность, территориальные особенности. Площадки выбираются так, чтобы охватить как многоквартирные дома, так и частный сектор, а также учреждения и организации. Все данные собираются в течение четырех сезонов — важно отразить, как объемы накопления отходов меняются в зависимости от времени года.

Норматив ТКО — это показатель, отражающий, сколько килограммов отходов в среднем образуется от одного человека (или организации) за определенный период времени. На его основе рассчитываются тарифы региональных операторов, которые отвечают за вывоз, обработку и утилизацию мусора. Если нормативы устарели, это может привести к завышенным или заниженным платежам. Обновление нормативов — часть работы по повышению точности тарифного регулирования и реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».