РЭО: 30 регионов начали следить за вывозом отходов по онлайн-камерам

Видео транслируется в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ТКО). Функционал для этого разработал Российский экологический оператор. Трансляции позволят оперативно отслеживать и устранять навалы отходов на площадках.

«Сейчас во ФГИС УТКО содержатся сведения о более чем 1,1 млн мест накопления ТКО. Видео с контейнерных площадок — это объективный инструмент мониторинга их содержания и вывоза отходов. РЭО разработал специальный функционал, благодаря которому уже 30 регионов разместили ссылки на камеры видеофиксации, направленные на контейнерные площадки. Теперь в режиме реального времени можно видеть, где скопились отходы или площадки в ненадлежащем виде», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Среди субъектов РФ, которые передают видеопотоки с камер во ФГИС УТКО, — Калужская область, Краснодарский край, Липецкая, Московская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская области, Приморский край, Республики Башкортостан, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Рязанская, Самарская, Саратовская, Сахалинская области, Ставропольский край, Тульская, Тюменская области, Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Ярославская, Ульяновская области.

Помимо трансляций, РЭО планирует внедрить нейросеть, которая будет выявлять различные нарушения содержания площадок и в целом анализировать их наполненность.

«РЭО развивает нейросеть, которая позволит выявлять навалы отходов рядом с контейнерной площадкой, перекрытие возможности вывоза из зоны контейнеров, переполненность контейнеров, анализировать ситуацию до и после опустошения контейнеров мусоровозом, в частности фиксировать наличие отходов в контейнере после опустошения», — рассказал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

РЭО разработал функционал трансляции видеопотоков с контейнерных площадок во ФГИС УТКО в соответствии с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева.