РЭО: 3 арт-объекта «Зелёного квадрата» представили на биеннале «Придумано и сделано в России»

Победители конкурса «Зеленый квадрат» принимают участие в выставке номинантов IV конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России», которое проходит с 30 ноября по 2 марта 2025 года.

«Участие победителей конкурса «Зелёный квадрат» в биеннале «Придумано и сделано в России» демонстрирует, как искусство может стать мощным инструментом экологического просвещения. Каждый арт-объект, созданный с заботой о природе, напоминает нам, что мы можем и должны творить будущее, где экология и культура идут рука об руку. Пусть этот пример вдохновит ещё больше людей объединять креативность и ответственное отношение к планете», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Среди основных номинаций конкурса — «Промышленный дизайн», «Студийный дизайн» и «Специальная молодежная номинация». Также в 2024 году появились три новые: «Циркулярный дизайн», «Ювелирный дизайн» и «AI — технологии в дизайне». Особый акцент в конкурсе сделали на устойчивую повестку в предметном и ювелирном дизайне.

«Арт-объекты, которые отправились на биеннале, — это «Наследие» Юлии Биктимировой, «Амурский тигр» Лао Ян и Ярославы Карпуниной, а также «Мысли о вечном» Павла Бибишева. Первый олицетворяет то, какое наследие мы оставляем после себя следующим поколениям — экологический кризис и мусорные отходы, которые поглощают нашу планету. Второй — об исчезновении популяции амурского тигра. А третий — о том, что мы не замечаем глобальные проблемы, пока не столкнемся с ними лицом к лицу», — сообщил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Напомним, РЭО является партнёром конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России» и Всероссийского музея декоративного искусства. Сотрудники музея входят в Совет по устойчивому развитию РЭО. Кроме того, Денис Буцаев вошёл в жюри конкурса. Он оценил проекты из шорт-листов.