РЭО: 280 объектов обращения с отходами ввели в России с запуска реформы

С 2019 года, с момента запуска реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в России было создано 280 объектов обращения с отходами. Об этом сообщил Российский экологический оператор ко Дню рециклинга, который отмечается ежегодно 15 ноября.

«День рециклинга призван привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды отходами. Переработка, или рециклинг, позволяет использовать повторно материалы, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. В рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“ в период 2019–2024 гг. введено 280 объектов обращения с отходами, включая 76 объектов по утилизации и обезвреживанию отходов. Благодаря новым объектам будет снижено количество отходов, направляемых на полигоны», — сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Также было построено 144 объекта по обработке, 22 объекта размещения и 38 комплексных объектов. Данные актуальны на октябрь 2024 года.