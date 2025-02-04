РЭО: 25 цементных заводов России готовы перейти на топливо из отходов

По итогам опроса, 25 предприятий выразили готовность к участию и производству альтернативного топлива на основе отходов в объеме до 1,5 млн тонн. Благодаря внедрению RDF-топлива удастся снизить полигонное захоронение «хвостов» отходов, которые не пригодны для переработки.

«Производство RDF-топлива ежегодно растет — в период с 2019 по 2023 год рост был более чем в 2 раза. Годовая мощность производств в России составляет 508 тысяч тонн. В вопросе создания RDF-топлива специалисты РЭО опираются на отраслевую программу „Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022−2030 годы“. В рамках этой программы в РЭО разработали и утвердили ГОСТы для RDF-топлива из отходов. После их принятия 25 цементных заводов подтвердили готовность участия в первом этапе отраслевой программы и обеспечить использование RDF топлива к 2025 году. Применение альтернативного топлива позволит снизить захоронение отходов на полигонах», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В список 25 предприятий вошли 6 заводов AO «ЦЕМРОС», 3 завода ООО «ЦЕМЕНТУМ», 3 завода AO «XK „Сибцем“, 3 завода ООО „Востокцемент“, 2 завода ООО „Аккерманн Цемент“, 3 завода ООО „СЛК Цемент“, 2 завода ООО „ХайдельбергЦемент Рус“, а также по одному заводу от ООО „Азия Цемент“, АО „Себряковцемент“ и АО „Челябинский цинковый завод“.

Такой металлургический гигант, как Группа НЛМК, также прорабатывает возможность применения альтернативного топлива из отходов на период до 2030 года.

В перспективе альтернативное топливо можно будет применить в топливно-энергетическом комплексе и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Среди преимуществ его использования в данных сферах — близость сырьевой базы (объектов обработки) к потребителям, низкие транспортные расходы по доставке сырья и готового RDF-топлива на объекты теплоснабжения, тепло-, энергогенерации.