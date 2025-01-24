РЭО: 236 т макулатуры сдали жители Югры в экоцентры в 2024 году

Жители Ханты-Мансийского автономного округа сдали на переработку 236 295 кг макулатуры в экоцентры «Югра Собирает» в 2024 году и тем самым сохранили более двух миллионов деревьев.

«В регионах появляются не только экопункты, куда жители могут сдать вторсырье, но и целые точки притяжения, где дети и взрослые могут узнать, как внести свой вклад в защиту окружающей среды. В прошлом году на карте появился еще один такой экоцентр нового формата — это „Югра Собирает“ в Сургуте. За 2024 год жители ХМАО сдали в пункт 236 295 кг макулатуры и спасли более двух миллионов деревьев. Это наглядный пример того, как любой может стать участником экономики замкнутого цикла, а главное — снизить свой антропогенный след», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Экоцентры «Югра Собирает» расположены в городах Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. Макулатура — самая популярная из 15 принимаемых в сети экоцентров фракций. Среди других больше всего собираемых фракций — стекло, крышечки, пластик, батарейки.

«Особенность экопросветительской площадки в Сургуте заключается в том, что она объединила в себе традиционный пункт приема вторсырья и помещение, где проводятся лектории. Это место стало точкой притяжения юных горожан. Владельцы экопункта также приглашают все общественные экологические организации города присоединиться к совместным активностям», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

В экоцентрах также организована программа поощрения образовательных учреждений. Посетители могут записать баллы за принесенное вторсырье на виртуальный кошелек «Экокопилка» любого образовательного учреждения — участника акции.

В 2024 году школы и детсады сдали на переработку рекордное количество вторсырья. Педагоги и их воспитанники принесли в пункты сбора «Югра Собирает» более 410 тонн отходов — в полтора раза больше, чем в 2023-м. Самым активным школам и детским садам вручили дипломы, а также призы — стильные боксы для сбора крышечек, скамейки из переработанного пластика, плакаты о раздельном сборе отходов.