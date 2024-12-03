РЭО: 22 региона попали в «красную зону» по проектированию объектов ТКО и потоков отходов

Российский экологический оператор проанализировал 93 проекта территориальных схем (терсхем) в 43 регионах. 22 субъекта оказались в «красной зоне» по проектированию потоков отходов и предприятий по обращению с ТКО. В этих регионах соблюдение сроков реализации мусорной реформы находится под угрозой.

«Аналитики РЭО выяснили, что в 22 регионах запланированные перспективные мероприятия не позволяют достигнуть национальных целей по 100% обработке ТКО и снижению захоронения отходов. Либо информация в территориальной схеме не позволяет говорить о достижении указанных целей. Проще говоря, 22 региона рискуют не достичь 100% сортировки и снижения доли захоронения на 50% к 2030 году. Потому что некорректно спроектировали инфраструктуру по сортировке и переработке ТКО в территориальных схемах», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

К регионам, попавшим в красную зону, относятся Белгородская область, Владимирская область, г. Севастополь, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Омская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Саратовская область, Сахалинская область, Смоленская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра.

В июне 2024 году Правительство РФ приняло постановление № 775, которым утверждены новые Правила разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами производства и потребления, или Правила 775. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.

В новом своде Правил 775, например, регламентирована процедура проведения общественных обсуждений проектов терсхем, определен перечень органов и организаций, рассматривающих проекты терсхем, в том числе определен предмет экспертизы со стороны РЭО.

Также новые правила регулируют вопрос утверждения проектов терсхем без учета направленных предложений и замечаний. Если орган исполнительной власти субъекта РФ их отклоняет, то их должна рассмотреть специальная комиссия, созданная Минприроды России с участием представителей РЭО. Утверждение проекта территориальной схемы без заключения этой комиссии об отсутствии разногласий будет возможно только по решению регионального правительства.