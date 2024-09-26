РЭО: 22 млн рублей заработали жители Удмуртии на сдаче вторсырья

«Экодома Удмуртии» приняли более 5 000 тонн вторичных ресурсов, а жителям и юрлицам выплатили за них свыше 22 млн рублей за все время работы. Проект вошел в Альбом лучших практик по раздельному сбору отходов, подготовленный Российским экологическим оператором.

«70% вторичных ресурсов, которые собираются в „Экодомах Удмуртии“, отправляются на перерабатывающие заводы самой республики. Это ПЭТ-бутылки, макулатура, пленки, пакеты, крышечки, пластиковая тара от продуктов и бытовой химии. Разделяя отходы, жители обеспечивают сырьем местные заводы и делают свой вклад в формирование экономики замкнутого цикла», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Ижевске, Сарапуле и Вавоже сеть экопунктов «Экодома Удмуртии» работает уже 3,5 года. Там не только принимают отходы на переработку, но и денежно вознаграждают сдающих. Например, 250-тысячный юбилейный чек отбили в ижевском экопункте. Его обладателем стала Анастасия Рысаева, которая переехала в Ижевск летом из Саратова. Там она разделяла отходы уже 5 лет, сдавая их на ежемесячных волонтерских акциях.

«Экопункты находятся в местах большой проходимости и удобной транспортной доступности, отлично дополняя инфраструктуру раздельного сбора во дворах. В экодомах принимается больше 20 видов отходов. Самый популярный вид сырья, который приносят жители, — макулатура, затем стекло и ПЭТ-бутылки», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Успешный опыт организации экопунктов региональным оператором по обращению с ТКО в Удмуртии (ООО «Спецавтохозяйство») внесен в Альбом лучших практик по раздельному сбору отходов, ознакомиться с ним можно по ссылке.