РЭО: 2 кубометра отходов собрали волонтеры в рамках форума «ОстроVа»

Волонтеры собрали 2 кубометра твердых коммунальных отходов (ТКО), а именно 15 мешков мелких и около 200 кг крупногабаритных отходов в рамках Всероссийского молодежного форума «ОстроVа» платформы Росмолодежь.События на Сахалине. Также при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) и всероссийского общественного экологического движения «Экосистема» была проведена экологизация форума.

«Все чаще на молодежных форумах проводят мероприятия экопросветительской направленности, это не только лекции и мастер-классы, но и субботники, уборки территорий. Такие акции позволяют привлечь внимание молодежи к загрязнению окружающей среды и задуматься о том, какой вклад может сделать каждый житель нашей страны для формирования экономики замкнутого цикла, а значит, и для снижения количества отходов и сохранения биоразнообразия», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Уборкой побережья Охотского моря в селе Стародубском занимались представители Сахалинского регионального отделения движения «Экосистема» совместно с другими участниками форума. Активисты собрали более 2 кубометров ТКО, а именно 15 мешков мелких отходов и около 200 кг крупногабаритных отходов — рыболовных сетей и бочек.

Также при поддержке РЭО и «Экосистемы» состоялась экологизация форума.

«Во все форумы Росмолодежи мы интегрируем программу экологизации в рамках проекта „Зеленый стандарт“. На форуме „ОстроVa“ платформы Росмолодежь.События для участников в мерч-набор положили многоразовые термокружки, произвели бейджи из переработанной бумаги, внесли в меню вегетарианский тип питания и предложили использовать многоразовую посуду. Эксперты движения провели для участников форума обширную экопрограмму: лекции, мастер-классы, субботник по очистке прибрежной территории Охотского моря и другие активности», — рассказал Андрей Руднев, сопредседатель движения «Экосистема».

Форум проходил в Южно-Сахалинске с 5 по 11 августа и собрал свыше 500 лидеров, управленцев, аналитиков и специалистов из разных регионов России в возрасте от 14 до 35 лет. Организаторами форума выступили Правительство Сахалинской области и платформа Росмолодежь.События.