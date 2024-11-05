РЭО: 18 регионов начали отслеживать опустошение мусорных контейнеров онлайн

22 региональных оператора из 18 регионов начали отслеживать опустошение мусорных контейнеров онлайн. Российский экологический оператор получил от них заявки и подключил к мобильному приложению «Водитель ТКО», интегрированному с федеральной государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Оно позволяет в режиме реального времени мониторить вывоз ТКО с контейнерных площадок, в частности проверять факт опустошения контейнеров. Для этого водитель фиксирует на фото или видео процесс опустошения баков, загружает в приложение, и эти данные передаются во ФГИС УТКО. Таким образом происходит фиксация деятельности регоператора по маршруту. Такая мера позволит снизить количество нарушений и улучшить вывоз отходов.

«Мониторинг реализации реформы отрасли обращения с отходами требует внедрения дополнительных инструментов цифровизации, и данное направление деятельности РЭО с каждым годом набирает обороты. Во ФГИС УТКО уже размещаются данные, позволяющие обеспечить мониторинг движения ТКО с контейнеров за счет приема треков движения мусоровозов и данных с постов весового контроля. Прием фотографий с фактами опустошения контейнеров позволит мониторить качество предоставляемой услуги», — пояснил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

К приложению уже подключились регоператоры из Воронежской (АО «Экотехнологии», ООО «ВЕГА»), Иркутской (ООО «Северный региональный оператор ТКО»), Калининградской (КП КО «Единая система обращения с отходами»), Кировской (АО «Куприт»), Курской (АО «САБ по уборке г. Курска»), Новосибирской (МУП САХ), Свердловской (ЕМУП «Спецавтобаза»), Томской (ООО «Риск») областей, Алтайского (ООО «АВТОТРАНС») и Хабаровского («Зенит-Дальний Восток») краев, Чукотского автономного округа («Полигон»), а также республик Алтай (АУ «КЫЗЫЛ-ОЗЕК-СЕРВИС»), Карачаево-Черкесия (ООО «Экосервис»), Крым (ООО «АЛЬТФАТЕР КРЫМ»), Мордовия (ООО «РЕМОНДИС Саранск»), Якутия (МУП «Переработчик», ГУП ЖКХ РС (Я), ООО УК «АйхалЦентр», ООО «Экологические системы Якутии»), Удмуртской (ООО «САХ») и Чеченской (ООО «ОНИКС») республик.

В список отстающих региональных операторов, которые не подключились к приложению «Водитель ТКО», вошли регоператоры из Владимирской (ООО «ЭКО-транс»), Волгоградской (ООО «ЭкоЦентр»), Вологодской (ООО «АкваЛайн», ООО «Чистый След»), Курганской (ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД»), Омской (ООО «Магнит»), Свердловской («ТБО „Экосервис“ и „Компания Рифей“), Смоленской (АО „СпецАТХ“), Тюменской (ООО „ТЭО“), Ульяновской (ООО „УК Экостандарт“) и Челябинской (ООО „Спецсервис“) областей, Ставропольского (ООО „ЭКОСТРОЙ“, ООО „Комбинат Благоустройства“) и Хабаровского („ХАБАВТОТРАНС ХБ“) краев, а также Чукотского автономного округа (МУП ЖКХ „Иультинское“).

«Многие региональные операторы уже используют в своей деятельности аналогичное мобильное приложение для мониторинга факта опустошения контейнеров — в таком случае от региональных операторов требуется настроить интеграцию их мобильного приложения с ФГИС УТКО. В случае, если у регионального оператора нет такого мобильного приложения, они могут воспользоваться мобильным приложением „Водитель ТКО“, интегрированным во ФГИС УТКО, которое предоставляется на безвозмездной основе», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

РЭО ведет работы по подключению мобильных приложений, используемых водителями мусоровозов, к ФГИС УТКО. В системе размещена информация о более чем 1 миллионе адресных контейнерных площадок, расположенных на территории Российской Федерации. Информация о них доступна неограниченному кругу лиц в публичной части ФГИС УТКО.

По поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева РЭО доработал ФГИС УТКО в части отображения фотографий с мобильных приложений возчиков, а также предоставил региональным операторам инструмент осуществления фотографий — мобильное приложение «Водитель ТКО».

Приложение создано при поддержке ООО «А.ПРО» (Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов регионального оператора»). Его можно скачать по ссылке.