РЭО: 1617 тонн макулатуры собрали дошкольники и школьники на акции «Спасаем деревья с эколятами»

Дошкольники и школьники из 47 регионов России собрали 1617 тонн макулатуры в рамках всероссийской акции «Спасаем деревья с эколятами», организованной при участии Российского экологического оператора. Федеральный этап завершился 15 декабря, благодаря усилиям детей удалось спасти 26 350 деревьев от вырубки.

«Главная цель акции „Спасаем деревья с эколятами“ — развить у детей бережное отношение к природе и понимание, как каждый может помочь сохранить окружающую среду. В акции участвовали более 463 тысяч детей из 3840 образовательных учреждений. С 6 июня по 15 декабря они собирали макулатуру, чтобы внести свой вклад в защиту природы и научиться ответственному обращению с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В топ-5 субъектов РФ по общему количеству собранной макулатуры по итогам акции вошли Белгородская область (250,52 тонны), Санкт-Петербург (157,644 тонны), Кемеровская (115,58 тонны), Челябинская (89,503 тонны) и Ивановская (83,198 тонны) области.

Перед акцией школьникам и дошкольникам также рассказывали о важности переработки и раздельного сбора. Дополнительные материалы доступны на образовательном портале «Зеленая школа» от Российского экологического оператора.

«Акция объединила детей, педагогов и родителей, показав, что даже простые шаги помогают добиться больших результатов и сделать мир чище», — добавил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Инициаторами акции выступили РЭО, Всероссийский программный комитет природоохранных проектов «Эколята» и министерство природных ресурсов и экологии.