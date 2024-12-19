РЭО: 14,6 млрд рублей выделено на строительство КПО «Островский»

Российский экологический оператор вложил 14,606 млрд рублей в создание комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами КПО «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области. Льготное финансирование инвестиционного проекта одобрил наблюдательный совет РЭО в ноябре 2024 года.

«В Ленобласти появится новый комплексный объект — КПО „Островский“, он будет обрабатывать 600 тысяч тонн в год ТКО, утилизировать — 360 тысяч тонн ТКО, в том числе компостирование — 240 тысяч тонн ТКО. Комплекс позволит региону приблизиться к достижению показателей нового нацпроекта „Экологическое благополучие“ и снизить полигонное захоронение отходов. РЭО направил на создание объекта 14,606 млрд рублей, льготное финансирование было одобрено набсоветом компании. На данный момент, договор займа подписан и средства перечислены заемщику», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Финансирование в размере 14,606 млрд рублей предоставлено в виде льготный заем из средств от выпуска облигаций Российского экологического оператора. Субсидирование купонного дохода составляет 90% от ключевой ставки Центробанка России. Минприроды России направляет данную субсидию в РЭО в виде имущественного взноса в рамках Постановления Правительства РФ № 906.

Проект реализует АО «Невский экологический оператор» (НЭО).

«КПО „Островский“ — второй из пяти запланированных к возведению Невским экологическим оператором комплексов по переработке отходов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. НЭО уже имеет успешный опыт реализации похожего объекта — КПО „Волхонка“. При строительстве КПО „Островский“ применяются беспрецедентные меры экологической безопасности, включающие мониторинг за состоянием окружающей среды, уникальные технологии при укладывании изолирующего слоя в „карты“ для размещения неперерабатываемых остатков», — отметила генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2026 год.