РЭО: 141 полигон вблизи аэродромов проверили на опасные скопления птиц

На объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые находятся вблизи аэродромов, продолжается масштабная проверка. Такие обследования нужны для того, чтобы определить, есть ли поблизости потенциально опасные скопления пернатых и какие меры нужно принять, чтобы их избежать.

По данным Российского экологического оператора, на сегодняшний день проверки уже завершены на 141 объекте в 56 регионах страны. Из них 117 получили положительное заключение, а 24 — отрицательное. Основные причины отрицательных результатов — наличие доступной кормовой базы для птиц и недостаточные меры защиты объектов. Это значит, что птицы имеют доступ к органическим отходам и воспринимают их в качестве пищи.

«Мы проверяем все предприятия, которые находятся в радиусе 15 километров от взлетно-посадочных полос. Это так называемая „шестая подзона приаэродромной территории“. Массовое скопление птиц рядом с полигонами или комплексами по обработке отходов — это не только экологическая, но и санитарная проблема. Орнитологические обследования помогают выявить риски и вовремя принять меры, чтобы сделать такие объекты безопаснее», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

Объекты, которые получили отрицательные заключения, обязаны в течение 6 месяцев исправить проблему и провести орнитологическое исследование повторно. Проверкой будет заниматься транспортная прокуратура.

В целом, обследования должны пройти 163 объекта. Проверки продолжатся до конца года, чтобы все объекты по обращению с ТКО получили актуальные заключения и смогли устранить возможные нарушения.