РЭО: 14 регионов рискуют остаться без новых объектов ТКО

Российский экологический оператор провел мониторинг региональных проектов по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и выявил, что в 19 регионах дорожные карты по созданию инфраструктуры выполняются с отставанием от установленных сроков, а совсем не исполняются — в 14 субъектах.

«Касательно субъектов Российской Федерации существует проблематика в реализации мероприятий дорожных карт по инвестиционным проектам. По согласованию с РЭО дорожные карты с детализированным графиком создания инфраструктуры утверждены в 75 субъектах РФ, отставание наблюдается в 19 субъектах, а полностью дорожные карты не исполняются в 14 регионах. Это связано с рядом причин, в частности ростом стоимости объектов и невозможностью найти подходящий земельный участок», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Всего в красную зону вошли 14 регионов: Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Орловская, Саратовская, Смоленская, Тверская области, Забайкальский край, Омская, Астраханская области, город Севастополь, Свердловская, Ульяновская, Воронежская область, Республика Ингушетия.

Основными проблемами в реализации мероприятий дорожных карт субъектами Российской Федерации, являются определение земельных участков в муниципальной собственности или в лесном фонде, по итогам проектно-изыскательских работ (ПИР), затраты на инженерную инфраструктуру до границ участка, отсутствие ЗУ; затягивание сроков разработки ПСД и получения госэкспертиз; рост стоимости создания объекта в соответствии с полученной госэкспертизой на ПСД по отношению к заключенному концессионному соглашению.

Нежелание региона брать риски по инвестиционному проекту; рост платы для населения, рост тарифа выше предельного индекса; отсутствие возможности возврата инвестиций в проект в связи с отсутствием средств в региональном бюджете; социальная напряженность в регионе также стали причинами затягивания сроков.