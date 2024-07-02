РЭО: 12 концессий на 32,1 млрд рублей заключили в сфере обращения ТКО в 2024 году

Новые концессионные соглашения на 32,1 млрд рублей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами заключены в сопровождении Российского экологического оператора с начала 2024 года. Всего подписано 12 концессий. Ввод новых мощностей благодаря этим концессиям позволит обрабатывать более 1 млн тонн отходов в год.

«В 2024 году планируется заключение 25 концессионных соглашений о создании и эксплуатации объектов обращения с ТКО на общую сумму инвестиций более 73,62 млрд рублей в 18 субъектах Российской Федерации. Мощность создаваемых объектов составит 4,11 млн тонн в год — по обработке, 1,28 млн тонн — по утилизации и 2,53 млн тонн — по захоронению. Уже заключено 12 концессий с начала года. РЭО оказывает методологическое сопровождение в заключении соглашений и оказывает всяческое содействие регионам. Все проекты по концессиям планируется профинансировать с применением облигаций РЭО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

С начала 2024 года РЭО оказал содействие 7 субъектам РФ, включая Новосибирскую, Самарскую, Тамбовскую области, Республику Крым, Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский и Хабаровский края. В этих регионах заключено 12 концессий на создание объектов общей стоимостью более 32,1 млрд рублей. Мощность данных объектов составит: по обработке — 1,13 млн тонн в год, по утилизации — 0,36 млн тонн в год и по захоронению — 1,46 млн тонн в год.

Итого в 2022–2024 годах оказано содействие 36 субъектам Российской Федерации в структурировании и заключении 65 концессионных соглашений в отношении создания объектов обращения с ТКО на общую сумму инвестиций более 170 млрд рублей. Мощность создаваемых по концессионным соглашениям объектов составит: по обработке — 8,3 млн тонн в год, по утилизации — 2,8 млн тонн в год и по захоронению — 4,9 млн тонн в год.