РЭО: 115 организаций вошли в реестр утилизаторов

В реестр утилизаторов, который заработал в 2024 году, вошли 115 организаций. Об этом сообщили представители Российского экологического оператора.

«С прошлого года все компании, которые занимаются переработкой отходов по системе расширенной ответственности производителей (РОП), должны быть включены в специальный реестр. Теперь производители и импортеры могут заключать договоры на утилизацию отходов только с теми организациями, которые входят в этот список. Такие договоры подтверждают, что товары или упаковка после использования были переработаны, как того требует закон. Сейчас в этом реестре 115 организаций и предприятий. Это предприятия, занимающиеся вторичной переработкой алюминия, бумажных отходов, пластика, стеклотары, древесины, аккумуляторов, электронных устройств, текстильных материалов, автомобильных покрышек, комбинированной упаковки и продуктов нефтепереработки. Общий объем перерабатываемых ими ресурсов превышает 6 миллионов тонн ежегодно. Мы регулярно принимаем новые заявки — реестр постоянно расширяется», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

В число ведущих предприятий, включенных в реестр, вошли компании, специализирующиеся на переработке макулатуры. Например, это «Сухонский картонно-бумажный комбинат» в Вологодской области с производственной мощностью 347,5 тысячи тонн в год. Другой пример — «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С. П. Титова» в Татарстане, способный перерабатывать до 327 тысяч тонн в год.

Небольшие предприятия также успешно прошли необходимые проверки и были внесены в реестр. Примером может служить компания «МагистральИнвест» в Нижегородской области, занимающаяся переработкой стекла и имеющая мощность 98,1 тонны в год, а также ООО «АЮ» в Татарстане, специализирующееся на переработке полимеров с объемом 317 тонн в год.

Законодательство о расширенной ответственности производителей предусматривает поэтапное введение обязательств по переработке всего объема выпускаемой упаковки: 55% — в 2025 году, 75% — в 2026 году, а с 2027 года — 100% всей упаковки.