РЭО: 10 тысяч школьников приняли участие в конкурсе рисунков о раздельном сборе отходов

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса рисунков «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов». Его организаторами выступили программный комитет природоохранных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» и Российский экологический оператор. На федеральный этап прошли лучшие работы из Донецкой Народной Республики, Ивановской, Калининградской, Омской и Ростовской областей, республик Мордовия, Карелия и Чечня, а также из Москвы и Хабаровского края.

«Экологическая культура формируется с детства. Важно, чтобы дети не просто знали о раздельном сборе, а лично принимали участие в акциях по сохранению природы, — подчеркнула генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова. — Такие конкурсы помогают сделать экологию близкой и понятной, формируют у подрастающего поколения осознанное отношение к миру вокруг».

В конкурсе приняли участие более 10 тысяч детей из свыше 1000 образовательных организаций. Юные художники изображали сказочных героев — Эколят, которые помогают природе: сортируют отходы, используют вторсырье и показывают, что забота о планете начинается с простых добрых поступков.

Перед началом конкурса воспитанников детсадов и школьников ознакомили с материалами просветительского раздела «Зеленая школа» на сайте РЭО, который помогает педагогам объяснять детям основы грамотного обращения с отходами и принципы экономики замкнутого цикла.

Федеральный этап конкурса продлится до конца ноября, после чего жюри определит победителей и призеров, чьи работы будут представлены на всероссийской выставке.