РЭО: 10 КПО за 36 млрд рублей появятся в Краснодарском крае

Вице-премьер Дмитрий Патрушев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили 25 октября развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

«В мае 24-го года президент поставил региону и Российскому экологическому оператору задачу обеспечить достаточное количество объектов по обращению с ТКО. И в целом по стране глава государства обозначил цель за шесть следующих лет создать необходимый объем мощностей для обработки, утилизации и полигонного захоронения отходов. Соответственно, субъекту необходимо существенно наращивать темп в данной сфере», — отметил Дмитрий Патрушев.

Перед совещанием делегация ознакомилась с ходом проектирования комплекса по обращению с отходами, который будет обслуживать Анапу, Славянский, Красноармейский, Темрюкский и Крымский районы. Мощность обработки на объекте составит 300 тысяч тонн в год, мощность участка компостирования — не менее 110 тысяч тонн в год. Также зампредседателя правительства РФ осмотрел в ходе облета Краснодарского края Новороссийский полигон ТКО. Новая дорожная карта предполагает его реконструкцию.

«В ходе совещания обсудили вопросы по реализации всех текущих проектов обращения с ТКО на территории Краснодарского края. Вениамин Иванович взял на личный контроль ход исполнения инфраструктурных проектов, и мы со своей стороны будем оказывать главе региона содействие, чтобы не допустить сдвигов по срокам реализации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего в Краснодарском крае планируется построить десять КПО. Общий объем инвестиций в создание перспективных объектов составляет более 36 миллиардов рублей.