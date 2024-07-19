РЭО: 1 млн студентов прошли уроки по экологии

«В рамках экопросветительской работы среди молодежи около миллиона студентов СПО узнали о раздельном сборе и утилизации отходов, о том, как работает экономика замкнутого цикла, какой вклад ребята могут внести в экологическое будущее родной страны. Для этого РЭО подготовил образовательные и просветительские материалы на тему осознанного потребления и ответственного отношения к отходам. Воспользоваться ими может любой желающий», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Учащиеся приняли участие в деловой игре «Завод». Она обучает ответственному использованию природных ресурсов и дает возможность попробовать себя в роли директора промышленного предприятия. Задача — не только увеличить производство и получить дополнительную прибыль, но и контролировать экологическое состояние своего предприятия.

«РЭО выступает партнером занятий „Разговоры о важном“. Мы предоставили образовательные и просветительские материалы 40 тысячам школ. Они включают в себя материалы для учащихся с 1 по 11 класс и для студентов среднего профессионального образования. Всего мероприятие охватило 18 миллионов школьников, еще один миллион — это учащиеся СПО. Важно доносить до юных граждан России, что они тоже должны защищать природу и быть осознанными с точки зрения потребления», — отметил руководитель PR-блока РЭО Дмитрий Бойко.