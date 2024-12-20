Рекультивация одной из крупнейших в России свалок завершилась в Магнитогорске

Рекультивация Магнитогорской левобережной свалки завершилась в Челябинской области. Город теперь может использовать более 59 гектаров территории для собственных нужд.

Специалисты провели масштабные работы. Более чем на 300 тысячах квадратных метров появился рекультивационный экран, не выпускающий свалочный газ в атмосферу, а поверхностный сток — в толщу тела отходов. На нем высадили семена многолетних трав.

Кроме того, через очистные сооружения будут проходить до 15 кубометров фильтрата в сутки, а биогаз начнут утилизировать с помощью специальных факелов — до тысячи кубометров в час.

«Нам удалось существенно улучшить экологическую ситуацию и повысить качество жизни более полумиллиона жителей города и прилегающих районов Челябинской области», — отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.

Проект рекультивации уже доказал эффективность в областном центре — Челябинске, — где на месте городской свалки появилась оранжерея и уже проросли деревья.

«Рекультивация свалок не только улучшила ситуацию в двух крупнейших городах региона здесь и сейчас — она задала новый вектор развития городского пространства на месте бывших мусорных полигонов», — подчеркнул губернатор области Алексей Текслер.

Он добавил, что выбросы в атмосферу благодаря этим мероприятиям снизились на 17 тысяч тонн в год.