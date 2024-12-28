Рекультивация крупнейшей свалки завершилась в Кировской области

Созданную более 50 лет назад свалку рекультивировали в Кировской области. Российский экологический оператор выступил подрядчиком на проекте.

«В феврале 2023 года стартовала масштабная рекультивация полигона ТКО „Костино“ в Кировской области. С момента создания полигона в 1972 году объем отходов на нем перевалил за 3 млн кубометров, высота свалочного тела составила более 30 метров. На полигоне установили систему дегазации, системы сбора и очистки фильтрата и ливневых вод, а также все необходимые технологии для защиты окружающей среды от последствий полувековой эксплуатации огромной свалки. В частности, выбросы в атмосферу из тела полигона теперь снизятся в 10 раз. Рекультивация старых полигонов является неотъемлемой частью реформы отрасли ТКО и призвана снизить экологическую нагрузку на население», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Изначально полигон состоял из двух свалочных тел, в ходе рекультивации их объединили в одно общее. В рамках проекта также была создана система активной дегазации свалочного тела с термическим обезвреживанием биогаза, системы сбора и очистки фильтрата и ливневых вод.

По поверхности свалки установили верхний противофильтрационный экран из геосинтетических материалов. Это сделано для предотвращения попадания поверхностного стока в толщу тела отходов. По периметру полигона установили противофильтрационную завесу из шпунта в связи с отсутствием нижнего экрана и небольшой глубиной залегания водоупорных грунтов.

Для выполнения работ РЭО привлек ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-2».