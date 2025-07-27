Рекордные волны жары в 2023 году затронули почти весь Мировой океан

В 2023 году Мировой океан пережил рекордно продолжительные периоды высокой температуры, которые затронули до 96% его поверхности. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Ученые установили, что средняя продолжительность сильной жары в океане составила около 120 дней — в четыре раза больше, чем в период с 1980 по 2023 годы. Аномально высокие температуры особенно сильно проявились в северной части Атлантики, на востоке и севере Тихого океана, а также в его юго-западной части.

Среди причин исследователи называют явление Эль‑Ниньо, которое привело к потоку тепла из океана в атмосферу, а также повышение солнечной радиации из‑за сниженной облачности, ослабление ветров и изменения в океанических течениях.

Рекордные температуры могут быть признаком переломного момента, после которого средняя температура океана окончательно повысится. Это способно серьезно повлиять на морские экосистемы и климатические процессы на планете.

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