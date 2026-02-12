Регоператоры в четырех регионах подтвердили экономическую устойчивость

На сегодняшний день еще пять региональных операторов в четырех субъектах получили банковские гарантии, что свидетельствует об экономической устойчивости компаний. Об этом сообщил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы по обращению с отходами.