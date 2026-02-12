Регоператоры в четырех регионах подтвердили экономическую устойчивость

Работа мусоровоза при вывозе ТКО в Рузском округе
Фото: Работа мусоровоза при вывозе ТКО в Рузском округе/Медиасток.рф

На сегодняшний день еще пять региональных операторов в четырех субъектах получили банковские гарантии, что свидетельствует об экономической устойчивости компаний. Об этом сообщил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы по обращению с отходами.

Банковские гарантии получили региональные операторы в следующих субъектах:

Магаданская область (МБУ«СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ОЦ»);

Мордовия (ООО «Ремондис Саранск»);

Ингушетия (ООО «ЭкоЛайф»);

Чукотска (МУП «АЙСБЕРГ», МП ЖКХ «БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»).

«В настоящее время банковские гарантии отсутствуют в 12 субъектах у 12 региональных операторов. Прошу коллег ускориться, потому что отсутствие банковских гарантий является основным свидетельством низкой экономической устойчивости», — сказал Денис Буцаев.

