Регоператоры в четырех регионах подтвердили экономическую устойчивость
На сегодняшний день еще пять региональных операторов в четырех субъектах получили банковские гарантии, что свидетельствует об экономической устойчивости компаний. Об этом сообщил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы по обращению с отходами.
Банковские гарантии получили региональные операторы в следующих субъектах:
Магаданская область (МБУ«СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ОЦ»);
Мордовия (ООО «Ремондис Саранск»);
Ингушетия (ООО «ЭкоЛайф»);
Чукотска (МУП «АЙСБЕРГ», МП ЖКХ «БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»).
«В настоящее время банковские гарантии отсутствуют в 12 субъектах у 12 региональных операторов. Прошу коллег ускориться, потому что отсутствие банковских гарантий является основным свидетельством низкой экономической устойчивости», — сказал Денис Буцаев.