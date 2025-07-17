Регоператоры начнут использовать мобильное приложение для измерения веса отходов

Новый сервис «Вес. ТКО» разработали для участников отрасли обращения с отходами. Он помогает объектам обращения с отходами быстро и удобно фиксировать вес поступающих отходов и автоматически передавать данные в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), автоматизировать контроль за весом ТКО, управлять проездом транспорта, вести учет вторичных ресурсов, формировать отчеты и управлять внутренними логистическими процессами на объекте.

Сервис был создан благодаря кооперации членов Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Свыше 50 представителей объектов обращения с отходами уже протестировали новую программу и отметили ее удобство и простоту интерфейса, доступный даже пользователям с минимальным уровнем владения компьютером.

«После выхода изменений в нормативные документы, регулирующие работу системы учета ТКО, у участников отрасли возникла потребность в простом и доступном инструменте для передачи данных. „Ресурс“ объединил запросы от разных организаций, и по его инициативе один из членов Ассоциации разработал сервис „Вес.ТКО“. Теперь в отрасли есть дешевое доступное быстрое решение. Мы имеем возможности быстро формировать понимание проблемы, общий запрос, оперативную ситуацию по нормативке и помогать быстро получать обратную связь», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Теперь, учитывая потребности компаний, внедрение занимает всего один день — для запуска нужен только компьютер с выходом в интернет. Также доступна офлайн-версия для объектов, где нет подключения к сети. Первые 30 дней компании тестируют сервис бесплатно. Важно, что система поддерживает интеграцию с ФГИС УТКО и 1С, а также предоставляет онлайн-доступ к данным и техподдержку 24/7.

Разработчики продолжают дорабатывать функциональность, чтобы сервис мог работать даже на объектах с перебоями в электроэнергии. Это делает «Вес. ТКО» универсальным решением для предприятий по всей стране.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО, объединяет более 170 компаний отрасли обращения с отходами, использования вторичных ресурсов и смежных сфер деятельности.