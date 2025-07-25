Регоператоры южных регионов увеличили число рейсов мусоровозов на 17% из-за роста турпотока

Региональные операторы в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Крым увеличили количество рейсов спецтехники в среднем на 17%. Причина — рост туристического потока и, как следствие, увеличение объема твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщили в Российском экологическом операторе.

«Сезонные колебания турпотока требуют от регионов гибкого подхода к вывозу отходов. Летом в южных субъектах страны резко возрастает нагрузка на инфраструктуру, особенно в зонах отдыха. Регоператоры увеличивают количество рейсов, пересматривают маршруты, привлекают дополнительную технику — все это необходимо для сохранения чистоты на площадках и повышения качества услуги», — заявили в пресс-службе Российского экологического оператора.

По данным открытых источников, турпоток в южные регионы уже вырос на 12-16%. Это напрямую повлияло на объемы отходов в туристических зонах — на пляжах, улицах курортных городов, у гостиниц и объектов общественного питания. Дополнительную нагрузку на систему обращения ТКО в Краснодарском крае также создало открытие аэропорта в Геленджике.

Региональные операторы в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области приняли меры по усилению вывоза ТКО, чтобы не допускать сбоев в графике и обеспечить стабильное санитарное состояние в высокий сезон.