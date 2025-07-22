Регоператоров обяжут перейти на электронные торги вторсырьем с 1 сентября

Все вторичные ресурсы, полученные при раздельном накоплении и обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), должны будут реализовываться исключительно через электронные площадки или организованные торги. Такой механизм вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Это нужно, чтобы сделать прозрачным жизненный цикл вторичных ресурсов, оценить объемы их образования и убедиться, что оно действительно идет на переработку. Изменения предусмотрены Федеральным законом № 497-ФЗ от 26 декабря 2024 года.

«Осенью рынок вторичных ресурсов начнет работать по новым правилам. Продажа вторсырья станет возможной только через проверенные и зарегистрированные площадки. Механизм нужен для того, чтобы точно понимать, кто, когда и кому передал вторсырье — например, пластик, стекло или бумагу, полученные после сортировки ТКО, — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — Это поможет избежать серых схем, сократить потери полезных материалов и гарантировать, что отходы действительно отправляются на переработку, а не на свалку. Это важный шаг к полноценной экономике замкнутого цикла, когда каждый килограмм полезного ресурса возвращается в оборот».

Новые правила касаются всех региональных операторов и операторов по обращению с ТКО, занимающихся обработкой отходов. Они не распространяется на отходы, которые используются в энергетической утилизации, для производства искусственных грунтов, а также на пункты приема вторсырья и фандоматы.

Теперь регоператоры смогут передавать вторсырье третьим лицам только через электронные площадки, интегрированные с федеральной государственной информационной системой учета ТКО (ФГИС УТКО). В ней будет вестись реестр таких площадок. Регоператоры смогут самостоятельно выбрать онлайн-платформу из реестра. Соответствующие изменения зафиксированы в Постановлении Правительства № 1022 от 5 июля 2025 года.

«Новая система позволит сделать систему обращения с отходами прозрачнее и увидеть реальные объемы образования вторсырья. На данный момент мы мы ежегодно сортируем более 27 млн тонн, то есть 57% бытовых отходов», — добавила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Российский экологический оператор, в свою очередь, будет заключать соглашения с операторами электронных площадок, на которых будут заключаться договоры по реализации вторичного сырья. Также эксперты ППК РЭО уже оказывают консультационную и методическую поддержку регионам, чтобы переход к новой системе прошел максимально быстро и эффективно.

Ответственность за несоблюдение новых требований будет определяться в соответствии с общими нормами законодательства об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды. Если нарушение допустит предприниматель без образования юрлица — штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Если юрлицо — штраф от 100 до 250 тысяч рублей.