Регоператоров могут привлечь к уборке веток и шин

На региональных операторов могут возложить ответственность по вывозу отходов III–V классов опасности, которые не относятся к твердыми коммунальным отходам (ТКО) (отходы после ремонта, ветки, шины).

Такую инициативу на уровне законопроекта уже обсуждают в Госдуме, Совфеде и при участии экспертов Российского экологического оператора.

«В данной инициативе речь идет о том, что необходимо убирать отходы, которые складируются на контейнерах площадках, независимо от того, к какому классу опасности они относятся. Например, если на контейнерную площадку, помимо обычных твердых коммунальных отходов, кто-то вынес отходы после ремонта или шины, складировал ветки. Эти отходы также необходимо вывозить, чтобы очистить контейнерную площадку. Сейчас обсуждается возможность привлечения к этой деятельности региональных операторов. Площадки должны оставаться чистыми, независимо от того, что на них складируется», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что в России будет запущен пилотный проект, в рамках которого регионам могут позволить самостоятельно относить отходы III–V классов опасности к ТКО.

«Такая дискуссия действительно идет в рамках законопроекта. С регионами обсуждается организация контейнерных площадок и передача региональным операторам функции по их созданию и содержанию. И основной вопрос здесь заключается в том, как выстроить систему обращения с отходами, при которой на жителей и регоператоров не возлагаются избыточные расходы и при этом площадки остаются чистыми при любом развитии событий», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.