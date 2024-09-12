Регоператорам и утилизаторам презентовали «Зеленую премию» на #НЕКОНФЕРЕНЦИИ

Специалисты Российского экологического оператора выступили на мероприятии для отрасли обращения с отходами #НЕКОНФЕРЕНЦИЯ. В частности, участникам мероприятия рассказали о конкурсе «Зеленая премия» .

«В рамках партнерства РЭО с #НЕКОНФЕРЕНЦИЕЙ наши специалисты выступили на сессиях мероприятия и осветили наиболее актуальные вопросы отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла. Участникам мероприятия, а именно компаниям-производителям, утилизаторам и регоператорам, был презентован профессиональный трек „Зеленой премии“, в котором они могут принять участие и заявить о себе на всю страну. Напомню, что в 2023 году #НЕКОНФЕРЕНЦИЯ сама стала лауреатом „Зеленой премии“», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

С приветственным словом выступил советник генерального директора РЭО Павел Бесшапов, он рассказал о мерах поддержки отрасли. На паблик-токе выступила руководитель департамента ГЧП РЭО Александра Голованова и рассказала о заключении концессий. Также участникам рассказали о Российском экологическом форуме (РЭФ), который пройдет в Подмосковье 7–9 октября.

Российский экологический оператор является стратегическим партнером мероприятия для отрасли обращения с отходами #НЕКОНФЕРЕНЦИЯ, которое объединяет представителей сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и смежных отраслей.

«Для нас и наших партнеров ежегодная #НЕКОНФЕРЕНЦИЯ — это одно из самых ожидаемых и значимых событий. И в этом году мы собрали качественную программу и эффективных партнеров, российских производителей оборудования. Для нас важна поддержка ППК РЭО. Она определенно окажет положительное влияние на продвижение российских решений и разработок для отрасли обращения с отходами, что соответствует актуальным государственным целям по достижению технологического суверенитета в различных отраслях промышленности», — отметил генеральный директор ЭКОМАШГРУПП Александр Пугин.

#НЕКОНФЕРЕНЦИЯ проводится ежегодно с 2017 года и собирает руководителей более 150 компаний, работающих в отрасли обращения с отходами. Среди них региональные операторы по обращению с ТКО, специализированные транспортные компании, компании-инвесторы инфраструктурных проектов в отрасли обращения с ТКО, переработчики ТКО, производители технологических, финансовых и IT-решений.

«#НЕКОНФЕРЕНЦИЯ 7.0 Сделано в России: SPECIAL REVIEW» проходит в Московской области в деревне Новая Купавна с 10 по 12 сентября 2024.