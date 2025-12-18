Регионы задействуют резервные мусоровозы в новогодние праздники

Фото: Мусоровоз на выставке водных технологий для ЖКХ и промышленности «Экватэк» в Красногорске / Медиасток.рф

Российские регионы не должны допустить коллапса с вывозов отходов в новогодние праздники. Для этого им необходимо использовать резервную технику, в том числе мусоровозы, и провести на местах штабы по организации работы в выходные дни. Об этом заявили на еженедельном штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел в Координационном центре Правительства РФ.

«Хочу обратить особое внимание на важность организации работы в период новогодних праздников. Практика прошлых лет показывает, что заблаговременная подготовка позволяет избежать сбоев в работе в праздничные дни. В этой связи прошу регионы заранее обеспечить наличие резервной техники, проверить ее техническое состояние и готовность к оперативному использованию при возникновении нештатных ситуаций», — сказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

Он особо подчеркнул, что регионы должны провести штабы на местах, чтобы заранее скоординировать действия всех ответственных служб в новогодние праздники. Кроме того, 23 декабря РЭО проведет контрольное совещание с регионами по вопросу готовности к работе в этот период.